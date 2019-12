105 Jahre alte Technik, die funktioniert: Faszination Panamakanal

Mindestens einen halben Tag muss man mit all den Wartezeiten für den Transit einplanen. Selbst wer mit einem Ausflugsschiff nur eine Teilstrecke fährt, ist mehrere Stunden auf dem Kanal unterwegs und wird in der Zwischenzeit mit Geschichte und Anekdoten unterhalten: Bis es zur feierlichen (und verspäteten) Eröffnung am 12. Juli 1920 durch US-Präsident Woodrow Wilson kam, war es allerdings ein langer Weg. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde die Eröffnungsfeier 1914 abgesagt, obwohl der Kanal längst in Betrieb war.