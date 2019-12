Die 10 größten Irrtümer über Kreuzfahrten

8. Diese Schiffe verschmutzen die Umwelt.

Fakt ist: Die Schiffe fahren mit Dieselmotoren. Costa und AIDA forschen seit Jahren daran, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und sind die Pioniere der Industrie: AIDA Nova ist weltweit das erste Schiff, dass mit LNG betrieben wird und bald darauf stach das LNG-betriebene Schiff Costa Smeralda in See. LNG, also Flüssigerdgas, ist eine ökologischere Alternative, bei der die Emissionen drastisch reduziert werden.