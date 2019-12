Was macht eine Mozzarella-Maschine an Bord?

Gegen Lebensmittelverschwendung

Costa ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst: Die Reederei konnte die Verschwendung von Lebensmitteln bereits um 35 % reduzieren und hat das eingesparte Budget für einen guten Zweck eingesetzt: In gut zwei Jahren wurden 150.000 Essensportionen an Bedürftige ausgegeben.

Costa hat außerdem in Zusammenarbeit mit der Universität für gastronomische Wissenschaften in Pollenzo die mehr als 500 Gerichte an Bord entsprechend saisonaler Angebote und Herkunft der Zutaten überarbeitet. Die Lebensmittelverschwendung in der Küche und am Buffet wurde analysiert und war Ausgangspunkt einer großen Informationskampagne mit dem klingenden Titel „Taste, don’t waste“, die auf verantwortungsvolles Verhalten am Buffet aufmerksam macht.

Da bleibt nur noch zu sagen: Buon appetito!