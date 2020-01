Nach misslungener Landwirtschaft: Bauer lebt von Fröschen

In Jose Solis Garten leben viele quakende Freunde. Insgesamt dreißig Arten konnte der Froschliebhaber schon in seinem „Frogs Heaven“ (frogsheaven.org) in Horquetas de Sarapiqui in Costa Rica ansiedeln. Früher haben er und seine Familie den Wald gerodet und „alles mögliche“ wie Reis und Bananen angesetzt, doch der Ertrag war immer zu wenig, um davon leben zu können, also hat er 2009 beschlossen, alles zu ändern. Er setzte die richtigen Pflanzen, um Tiere, Vögel, Amphibien und Reptilien anzulocken. Das ist ihm auch gelungen.