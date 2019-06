Kapokbäume: Warum die Urwaldriesen heilig sind

Kapokbäume waren sehr wichtig für zentralamerikanische Kulturen. Die Azteken und Mayas sind am Fuße des Baumes gesessen und haben hier gebetet. Als sie in den Bromelien, die dem Baum aufgesessen sind auch einen Pfeilgiftfrosch gefunden haben, glaubten Sie, der Baum sei dazu da, um die Tiere zu jagen. Mit Wurzeln, die in die Unterwelt reichen und Zweigen, die den Himmel berühren, galt er als Lebensbaum. Darum wird er auch bis heute noch oft verschont, selbst wenn er irgendwo im Weg stehen sollte.