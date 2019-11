Traum auf Schiene: Warum Sie Afrika mit dem Zug bereisen sollten

Jetzt aber doch zum Lunch. Wird das Mittagessen im Zug eingenommen, gibt es wie beim Abendessen ein gesetztes Drei-Gänge-Menü. Was man in der kleinen Bordküche zaubern kann, überrascht jeden Tag aufs Neue. Liebevoll dekorierte Teller, gute Qualität und zuvorkommendes Service.

Nach dem Essen ziehen sich einige Ruhesuchende in ihre Kabinen zurück, andere setzen sich in den Panoramawagen und genießen die Landschaft, manche spielen Karten im Barwagen oder lesen ein Buch. Doch alle sind sich einig, nach so vielen geballten Erlebnissen in den vergangenen Tagen ist ein ganzer Tag im Zug alles andere als langweilig.