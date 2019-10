In welche Länder wir 2020 reisen und warum

5. eSwatini

Schon wieder ein Land mit neuem Namen: Was den meisten noch unter dem Namen Swasiland bekannt sein dürfte, heißt seit 2018 Königreich eSwatini. Klein, freundlich und randvoll mit Kultur, Abenteuern und wilden Tieren ist es eines der meist unterschätzten Ziele im südlichen Afrika. Und die letzte absolute Monarchie in Afrika. Ein neuer internationaler Flughafen und eine verbesserte Infrastruktur zwischen den Naturschutzgebieten und der Hauptstadt sollen das ändern. Wer also 2020 hinreist, bevor der große Ansturm kommt, erlebt das Land noch in seiner Ursprünglichkeit. Die abwechslungsreichen Landschaften in den Nationalparks bieten ein Abenteuer und Begegnungen mit Nashörnern. Dazu kommen ein generelles Gefühl himmlischer Ruhe und faszinierende kulturelle Feste.

Beste Reisezeit: Safari kann man das ganze Jahr über machen, in der Trockenzeit (Mai bis September) scharren sich die Tiere um die Wasserlöcher.