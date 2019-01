Trotz Brexit: Großbritannien bleibt ein attraktives Reiseziel

Wer die malerische Stadt an der Grenze zu Schottland besucht, weiß schnell warum die Engländer und Schotten so lange um sie gekämpft haben. Gelegen an der Mündung des Flusses Tweed, beherbergt Berwick mehrere Brücken, die es leicht machen, die Stadt zu Fuß zu erkunden. Sehenswert sind auch die Mittelalter-Mauern, die die Stadt umgeben.