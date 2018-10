Sieben Dinge, die Sie in England tunlichst vermeiden sollten

"Bitte" und "Entschuldigung" vergessen

Wer in der englischen Sprache "please" "sorry" oder "excuse me" vergisst, gilt als äußerst unhöflich, das gilt sowohl in Restaurants, auf der Straße oder im Privaten. Auch "I want" klingt für englische Ohren nach einer unerhörten Forderung. Besser: "I would like"

Zu spät oder pünktlich kommen

Dass die Briten ein höfliches Volk sind hätten wir geklärt, dazu gehört auch, pünktlich zu sein. Vei gebuchten Touren oder im Restaurant. Dort sollte man übrigens auch ohne Reservierung nicht zu spät auftauchen: Nach 22 Uhr bekommt man kaum noch Speisen serviert. Anders ist das, bei Treffen im Privaten: Dort ist es höflich, „pünktlich nach“ der angegebenen Zeit zu kommen, d. h. 10 Minuten danach.