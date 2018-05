Die neue Heimat von Prinz Harry und Meghan Markle

Vom London Gatwick-Airport dauert es nur 30 Minuten mit dem Zug. Dann ist man in Brighton. Das Badeparadies der Engländer, gelegen in der Grafschaft Sussex. Und wie die Hofbeobachter munkeln, soll Prinz Harry nach der Hochzeit mit Meghan Markle zum neuen Herzog von Sussex - Duke of Sussex - ernannt werden. Die Verleihung eines Herzogtitels zur Hochzeit eines männlichen Nachkommen zählt zur Tradition des britischen Königshauses. Die Queen verlieh zuletzt Enkel William den Titel eines Duke of Cambridge.