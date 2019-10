Auf den Spuren von Meghan und Harry: Besondere Orte in Südafrika

Während ihrer zehntägigen Afrikatour reisen der Duke und die Duchess von Sussex mit Sohn Archie auch durch Südafrika. Bilder vom Besuch des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu (87) in Kapstadt gingen um die Welt, auch Museen, Township-Projekte und der Besuch einer Moschee standen am Programm. Während Harry alleine nach Angola, Botswana und Malawi weiterreiste, blieb Meghan in Kapstadt um das Thema Frauenrechte in den Fokus zu stellen.

Dass Südafrika nicht nur bei Meghan und Harry im Fokus stehen, besagt die Umfrage „The 50 Most Instagrammable Places In The World 2019“ des Reiseportals Big 7 Travel. Demnach zählt das Land am Kap zu den fünf besten Instagram-Destinationen weltweit. Und das nicht ohne Grund: neben dem warmen Licht der südafrikanischen Sonne wartet das Land mit einem Mix aus Wildlife, unvergleichlichen Naturwundern und coolem Lifestyle auf. Vom Strand bis ins Landesinnere ist die Regenbogennation ein Ort voller Farbe und Lebendigkeit.