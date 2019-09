Bei den Maasai in Tansania: Gutes Tun im Schatten des Kilimandscharo

Ruhig ist es in der Savanne. Hier, in der hügeligen Landschaft zwischen dem Kilimandscharo und dem Mount Meru in Tansania gibt es keine hektischen Touristen; keine Jeeps, die auf der Suche nach Giraffen und Nashörner über staubige Pisten brettern. Stattdessen findet man in der Maasai Lodge der österreichischen Ärztin Christine Wallner Authentizität.

Da führt ein Maasai-Guide zwei bis drei Gäste durch die Steppe, ein Esel als Begleitung. Im nahen Arusha Nationalpark werden die mystischen Regenwälder zu Fuß erkundet – wo dann auch tatsächlich Giraffen, Zebras oder gar Elefanten den Weg kreuzen. Am Abend betrachtet man dann müde den glitzernden Sternenhimmel vom Bett aus, oder bei Gesprächen den Einheimischen. Der hektische Alltag ist Lichtjahre entfernt. Im wilden Norden Tansanias haben die Medizinerin und ihre Tochter Cornelia Wallner-Frisée mit der Hilfsorganisation „ Africa Amini Alama“ samt angeschlossenen Unterkünften für Besucher vor zehn Jahren ein besonderes Projekt aufgezogen. Fünf Schulen und ein Waisenhaus führen sie. Mittlerweile ist aus einem „Health Center“ ein Spital mit 75 Betten, OP-Trakt und 50 Mitarbeitern geworden, das 200 teils bitterarme Patienten pro Tag versorgt. 230 Afrikaner haben durch Wallner einen Job gefunden.