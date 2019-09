Wo Sie jetzt den Sommer verlängern können

Apulien

Mildes Klima und Temperaturen über 20 Grad erwarten Urlauber in den kommenden Wochen in Apulien, die Badesaison ist für gewöhnlich in der zweiten Oktoberhälfte vorbei, zu erleben gibt es aber auch danach noch genug.

Ob das bei Touristen sehr beliebte Trulli-Dorf Alberobello, das ruhigere, aber romantische Rund-Dorf Locorotondo, das auf drei Hügeln angesiedelte Ostuni oder die Barockstadt Lecce: die Orte in Apulien haben alle ihren eigenen Charme.

Wer jetzt hier ist, sollte auch ans leibliche Wohl denken: Besuchen Sie eine Olivenölbauern und decken Sie sich hochwertigem grünen Gold für zu Hause ein, kosten Sie sich durch die Proben der Weinbauern - vor allem Rotweinliebhaber kommen auf ihre Kosten. Und die Speisen, die ihren Ursprung in der "Armen-Leute-Küche" haben, müssen alle probiert werden.