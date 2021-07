Magisches Neuseeland: Von der Hölle in den Himmel

Keine 30 Autominuten von Rotorua entfernt können Wanderer gleich ein ganzes Tal voller heißer Quellen erkunden. Das Vulkantal von Waimangu entstand als direkte Folge des Tarawera-Vulkanausbruchs im Jahr 1886, der die Erdoberfläche auf einer Länge von 17 Kilometern aufbrechen ließ. Geht man die rund fünf Kilometer vom Besucherzentrum bis zum See Rotomahana hinunter, passiert man mit dem „Bratpfannensee“ die größte Heißwasserquelle unseres Erdballs, wird am „Inferno Crater Lake“ vom intensiven Blau seines Wassers entzückt und entdeckt in den Flussläufen und Heißwasserquellen Pflanzen- und Bakterienkulturen in einem bezaubernden Farbenreichtum.

Anderthalb Autostunden weiter südlich weist am „Lake Taupo“ auf den ersten Blick nichts auf eine Naturkatastrophe der Superlative hin. „Vor etwa 26.500 Jahren kam es hier zur weltweit stärksten Eruption der letzten 70.000 Jahre Erdgeschichte, die ganz Neuseeland mit einem Ascheteppich bedeckte“, erklärt Kapitän Peter Battell während einer Segeltour auf dem größten See des Landes. Die Caldera füllte sich mit Wasser und bildet nun den nördlichen Teil des Sees. „Nur sechs bis zehn Kilometer unter uns befindet sich eine riesige Magmakammer“, fügt Peter hinzu, während er Pizza und Bier an seine Gäste verteilt.

Eine weitere Autostunde gen Süden offenbart sich die vulkanische Geschichte Neuseelands in ihrer ganzen Dramatik. Im Herzen der Nordinsel gelegen, ragen die aktivsten Vulkane des Landes in den Himmel. Schon von weitem dominiert der perfekt kegelförmige Mount Ngauruhoe die riesige, mit erkalteter Lava und Asche bedeckte Landschaft. Im Spätsommer und Herbst tauchen hochgewachsene Toetoe- und Pampasgräser sowie rosa- bis purpurfarbenes Heidekraut die ansonsten karge Gegend in einen beeindruckenden Farbkontrast. Der Tongariro-Nationalpark ist der älteste Neuseelands und gehört aufgrund der dort liegenden heiligen Maori-Stätten sowohl zum Weltkultur- wie auch zum Weltnaturerbe der UNESCO.