Faszination Afrika: So unterschiedlich sind die einzelnen Länder

Mit dem Satz „Ich hatte eine Farm in Afrika, am Fuße der Ngong-Berge“ weckte Meryl Streep die Sehnsucht nach dem Reisen. Filme wie „Jenseits von Afrika“ zeigen endlose Landschaften, opulente Farben und berührende Menschen. Heute ist es oft schwierig, diese Bilder mit den Nachrichten von Hunger und Krieg in Einklang zu bringen. Sie überlagern manchmal unser Interesse.

In Südafrika kann man sehr einfach erste touristische Schritte machen, auch als Afrika-Neuling. Vor Johannesburg wird gewarnt, aber auch in anderen Gegenden spürt man den „schwarzen“ Kontinent: Es fühlt sich anfangs eigenartig an, eine hellere Hautfarbe zu haben. Das gibt sich mit der Zeit und in den Touristengegenden. Der Blyde River Canyon etwa mit seinen Steilwänden ist der exotische Bruder des Grand Canyon und lockt viele Reisende.