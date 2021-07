Elefanten im Fluss und Tee im Hochland

Sie kommen. Das ist das Stichwort für die Geschäftsleute in der Shoppingstraße von Pinnawela. Blitzartig schieben sie alle Warenständer von der Gasse in die Läden. Das Folgetonhorn kommt immer näher. Ein Wärter trägt es in der Hand, er tönt damit die Gasse frei. Hinter ihm, mit Riesenschritten, der mächtige Leitbulle, dem an die 40 Dickhäuter in allen Größen und ihre Betreuer folgen. Ich suche mir schnell auf einer kleinen Anhöhe einen sicheren Platz zum Fotografieren und Filmen, bin angesichts der tonnenschweren, vor meiner Nase zielstrebig vorbeimarschierenden Jumbos ganz aus dem Häuschen. Die Herde aus dem berühmten Elefantenwaisenhaus hat nur ein Ziel – das tägliche Bad im Maha-Oya-Fluss. Einer nach dem anderen steigt in das kühlende Nass, ein bisschen rempeln ist erlaubt. Vorsichtig ziehen sie glückselig zwischen großen Steinen durchs Flussbett, legen sich ins Wasser, schmusen, spielen, lassen sich von ihren Betreuern kübelweise Wasser über die Köpfe schütten. Das ist gar nicht notwendig, aus den tropisch-dunkelgrauen Wolken regnet es plötzlich in Strömen.