Indien für Anfänger

Dieses Indien! Einem der bewährten Dogmen im Journalismus zufolge hat auch ein Reisebericht möglichst objektiv zu sein, der Berichterstatter bleibt im Hintergrund. Doch Indien ist so erschreckend, so schön, so anders, so kontroversiell, dass ich mich genötigt sehe, diese Heilige Kuh zu schlachten (ausgerechnet für Indien!) und in der "Ich"-Form berichten werde. Schließlich möchte ich keine Indien-Begeisterten vergrämen. Und Leser, die dort noch nie waren, sollen wissen: Dies ist ein sehr subjektiver Bericht. Es kann auch ganz anders sein.

Es war meine erste Reise auf dem Subkontinent. In zehn Tagen besichtigten wir Delhi, Varanasi, Khajuraho, Orcha, Agra, Jaipur und Kerala im Süden, legten also rund 5800 Kilometer zurück. Schon hier sei angemerkt: Nehmen Sie sich mindestens doppelt so viel Zeit.

Ich habe geglaubt, mich recht gut vorbereitet zu haben. Weit gefehlt. Selbst die recht drastischen Schilderungen eines indischen Autors ( Aravind Adiga: Der Weiße Tiger, dtv, sehr zu empfehlen) wurden von der Wirklichkeit übertroffen.