Melania Trump fordert von Opfern Beweise für sexuelle Übergriffe

Fall Kavanaugh

Mit ihren Äußerungen zu #MeToo bezieht sich die First Lady auf die Causa rund um den jüngst zum Supreme-Court-Richter ernannten Brett Kavanaugh. Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump Kavanaugh bei dessen Vereidigung zum Richter am höchsten Gericht in Washington erneut verteidigt. Kavanaugh war zuvor extrem unter Druck geraten, nachdem mehrere Frauen, darunter die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford, ihm sexuelle Übergriffe bei Schülerparties und zu Studienzeiten vorgeworfen hatten. Kavanaugh bestreitet das (mehr dazu hier).

Auch den Präsidenten selbst beschuldigten in der Vergangenheit mindestens 22 Frauen, sie sexuell belästigt zu haben oder übergriffig geworden zu sein (mehr dazu hier).