Causa "Craftbeer": Sigi Maurer schuldig wegen übler Nachrede

LIVE aus dem Gerichtssaal

Im Prozess gegen Sigi Maurer wurde heute Vormittag ein Urteil gesprochen: Die Ex-Grünen-Abgeordnete sei schuldig wegen übler Nachrede und muss für erlittene Kränkung des Klägers 4.000 Euro zahlen. Weiters wurde sie zu einer Strafe von 150 Tagsätzen je 20 Euro verurteilt (insgesamt 3.000 Euro). Ob bedingt oder unbedingt, ist noch nicht klar. In einem weiteren Anklagepunkt, Kreditschädigung, wurde sie freigesprochen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Maurer nahm das Urteil nicht an.

Maurer war in der Causa " Craftbeer" zunächst eigentlich Opfer. Vor dem Richter im Landesgericht für Strafsachen in Wien saß sie heute aber als Angeklagte. Die Ex-Grüne hatte, kurz nachdem sie an einem Craftbeer-Shop in der Wiener Strozzigasse vorbei gegangen war, eine sexistische Nachricht bekommen. Die Nachricht wurde vom offiziellen Facebook-Konto des Lokals abgeschickt: "Du bist heute bei mir beim Geschäft vorbei gegangen und hast auf meinen Schwarz geguckt, als wolltest du ihn essen." Der zweite Teil der Nachricht ist noch derber. Maurer veröffentlichte die Nachricht in sozialen Medien - und wurde vom Betreiber wegen übler Nachrede verklagt.

Herr L., der Besitzer, streitet seit jeher ab, die Nachricht verfasst zu haben. Die Folgen waren weitreichend. Er wurde in sozialen Netzwerken geoutet, Passanten hätten ihn beschimpften, er berichtete über Drohungen. Und er berichtete über einen unbekannten "älteren Herren mit schütterem Haar", der sich allein in seinem Shop aufgehalten haben soll und die Nachricht vom dort zugänglichen Computer verschickt haben könnte. Zeugen könnten das bestätigen. Doch diese seien im "roten Wien mundtot gemacht worden". Einer dieser Zeugen hat heute ausgesagt. Außerdem wurde Herr L. dazu aufgefordert, seine Buchhaltung offen zu legen. Er hatte einen enormen Umsatzrückgang beklagt, forderte deshalb 20.000 Euro.

Richter: "Eine Grenze überschritten"

Richter Stefan Apostol sagte zur Begründung seines Urteils: Die Beweislage reiche nicht aus, um sicher zu sein, dass L. die Nachrichten selbst geschrieben hat. "Sie sind in diesem Punkt Täter und nicht Opfer", sagte Apostol, an Maurer gerichtet. "Was ihnen angetan wurde, und dass das nicht strafbar ist, steht auf einem anderem Blatt", sagte der Richter außerdem. Maurer habe mit dem Veröffentlichen der Nachrichten "eine Grenze überschritten, die strafbar ist".