Schuldspruch: Maurer reagiert mit bitterem Humor

Und die 33-Jährige gab sich kämpferisch, was eine Fortsetzung des juristischen Streits betrifft. "Ich wehre mich gegen extrem sexistische, erniedrigende Nachrichten und werde dafür verklagt", schrieb sie am Dienstag. Und zu ihrer Verurteilung: "Nun gut, dann gehen wir eben in Berufung. Bis nach Straßburg wenn es sein muss."