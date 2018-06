„Nicht Harvey Weinstein der Bier-Szene“

Die Sonne knallt auf das kleine Bierspezialitäten-Geschäft in der Strozzigasse in Wien-Josefstadt. Herr L. schleppt die letzten Kisten vom Keller in den Laden. Bis vor wenigen Tagen sorgte das nicht für Aufsehen. Doch jetzt gehen Passanten an seinem Geschäft vorbei und heben den Mittelfinger. Manche beschimpfen ihn. Andere hängen benutzte Tampons an die Tür.

Herr L. (er will nicht, dass sein Name hier genannt wird) hat es zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht. Konkret war es eine Facebook-Nachricht an die ehemalige grüne Nationalratsabgeordnete Sigi Maurer‚ die dafür sorgte. „Hallo Du bist heute bei mir beim Geschäft vorbei gegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt als wolltest du Ihn essen.“ Der zweite Teil der Nachricht ist noch deutlich derber.

Maurer veröffentlichte die Nachricht in sozialen Medien. Sie sei schon so oft mit Hass und Drohungen konfrontiert worden. „Sich nicht zu wehren, ist keine Lösung. Es kann nicht sein, dass Belästiger davon ausgehen können, dass ihr Handeln konsequenzenlos für sie bleibt.“ Rechtlich habe es keine Möglichkeit gegeben. Der Widerhall hat aber selbst die Ex-Politikerin überrascht.