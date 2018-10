Sigi Maurer macht weiter: Wieder Hassnachrichten veröffentlicht

Der Inhaber des Accounts will aber nicht gleichzeitig der Versender und Urheber der Texte gewesen sein. Der Richter in Erstinstanz beteuerte bei der Urteilsverkündung zwar, ihm nicht zu glauben, trotzdem konnte ihm Maurer in den Richteraugen die Urheberschaft nicht ausreichend nachweisen. Und weil sie den Inhaber des Accounts vor der Veröffentlichung nicht um eine Bestätigung der Urheberschaft ersucht hatte, hätte sie die "journalistische Sorgfaltspflicht" verletzt.

Das für viele Kommentatoren empörende Ergebnis: Maurer wurde wegen "übler Nachrede" zu einer Strafe von 3.000 Euro an den Staat, einer Entschädigung für "erlittene Unbill" von 4.000 Euro an den Kläger und der Übernahme der Prozesskosten verurteilt. Die 33-Jährige kündigte Berufung an, zur Not wolle sie zum Europäischen Höchstgericht gehen, hieß es.