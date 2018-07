Wie Melania Trump jetzt Imagepolitur betreibt

US-Präsident Donald Trump flutet seinen Twitter-Account derzeit mit Erklärungen zum Handelsstreit zwischen den USA und Europa - seine Frau Melania postet dagegen Bilder fürs Herz. Sie klatscht mit dem Kind einer drogenabhängigen Mutter ab, produziert Seifenblasen oder umarmt andere Kinder. Entstanden sind die Aufnahmen am Dienstag in einem Kinderkrankenhaus in Nashville, Tennessee.