"Putins kleiner Fanboy": Arnie spottet über Trump

Händeschütteln, Schulternklopfen und viel Lob für die von Russland ausgerichtete Fußball-WM: Der umstrittene Auftritt von US-Präsident Donald Trump an der Seite des russischen Staatschefs Wladimir Putin in Helsinki hat in den USA parteiübergreifend Empörung ausgelöst. Von Republikanern wie Demokraten im US-Kongress hagelte es am Montag Kritik an Trumps Annäherungskurs an Putin bezüglich der mutmaßlichen russischen Einmischung in den US-Wahlkampf 2016.

"Kleine, nasse Nudel"

Nun meldete sich auch Arnold Schwarzenegger zu Wort – und las dem US-Präsidenten via Twitter die Leviten.

" Präsident Trump, gerade habe ich Ihre Pressekonferenz mit Präsident Putin gesehen und es war peinlich", ließ Arnold Schwarzenegger den US-Präsidenten in einem Video wissen. "Sie standen da wie eine kleine nasse Nudel, wie ein kleiner Fanboy."