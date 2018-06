"Das ist großartig": Melania Trump über Kinder in Auffanglagern

Egal ob verbal oder nonverbal: Melania Trump legt derzeit ein umstrittenes Verhalten an den Tag.

Am Donnerstag besuchte die First Lady ein Heim für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko. Beim Besteigen des Flugzeugs in Richtung Texas trug sie eine olivgrüne Khakijacke mit Kapuze, auf deren Rückseite der Spruch prangte: "Es ist mir wirklich egal. Und Dir?" Auf Social Media wurde die Kleiderwahl der Präsidenten-Gattin prompt kritisch kommentiert (mehr dazu hier).