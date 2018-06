Time-Cover verbildlicht Trumps "Null-Toleranz-Politik"

Mit dem Satz "Das war hart für mich. Sie wurde in einen Lieferwagen gebracht. Ich musste danach anhalten und tief durchatmen" beschrieb Moore am Dienstag im Interview mit Time seine Reaktion auf das zweijährige Mädchen aus Honduras, das in Tränen ausbrach, als seine Mutter in Texas inhaftiert wurde.

"Willkommen in Amerika"

Auf dem Cover des Magazins blickt das Kind mit tränenüberströmten Gesicht zu Donald Trump hoch. "Willkommen in Amerika." lautet die auf viele Arten treffende Headline zum Bild.

In den USA wurden in den vergangenen Wochen Tausende Kinder an der Südgrenze der USA zu Mexiko von ihren Eltern getrennt. Allein zwischen Mitte April und Ende Mai wurden nach Angaben des US-amerikanischen Heimatschutzministeriums 2000 Minderjährige ihren Erziehungsberechtigten abgenommen (mehr dazu hier). Auf nationaler wie internationaler Ebene stößt Trumps Vorgehen auf massive Kritik. In sozialen Medien zeigen sich viele Menschen ob seines politischen Vorgehens bestürzt.