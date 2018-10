Nach Kavanaugh-Entscheidung: USA gespalten wie nie

Was heißt das für die Rechtssprechung?

Mittelfristig sind liberale Errungenschaften, etwa das seit 1973 bestehende Recht auf Abtreibung, zumindest gefährdet. Auch Gesetze im Bereich Umwelt, Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz geraten neu auf den Prüfstand. Sollte es im Fall der Ermittlungen von Sonderstaatsanwalt Robert Mueller in der Russland-Affäre zu Anklagen gegen das Weiße Haus kommen, hätte Trump in Kavanaugh voraussichtlich einen juristischen Bodyguard. Der Richter hat bereits mehrfach erklärt, dass er die strafrechtliche Verfolgung eines amtierenden Präsidenten für unzulässig hielte.

Welche Figur machte Trump bei alledem?

Für seine Anhänger ist er spätestens jetzt zum Helden geworden. Trump hatte einen Supreme Court mit ideologischer Schlagseite nach rechts versprochen – und in nicht einmal zwei Jahren geliefert. Für mindestens die andere Hälfte des Landes hat sich der Populist endgültig unmöglich gemacht. Wie er die mit Morddrohungen und unsäglichen Beschimpfungen konfrontierte Christine Blasey Ford, die unter Qualen mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit ging, vor johlenden Wählern verächtlich machte, hat nicht nur Millionen Frauen in Wut versetzt. Trump hat an keiner Stelle des Verfahrens präsidial über dem parteipolitischen Getöse agiert. Er schmiss sich ins Getümmel und wirkte als Brandbeschleuniger.

Warum stehen die Demokraten belämmert da? Sie wollten Kavanaugh aus Rache für die perfide Nichtberücksichtigung des Obama-Richter-Kandidaten Merrick Garland mit allen Mitteln verhindern. Sie haben bitter verloren. Dass sie mit der Preisgabe der Sex-Vorwürfe gegen Kavanaugh bis zur letzten Minute warteten, hat sich als anrüchiger Fehlgriff erwiesen. Vor zwei Monaten, solange waren einzelne Senatoren im Besitz der brisanten Informationen, hätte öffentlicher Druck eine gründlichere Untersuchung aller Vorwürfe gegen Kavanaugh ermöglicht. Und so vielleicht seinen Rückzug erzwungen.