TV-Interview mit Melania: "Hat die Untreue Ihre Ehe belastet?"

"Being Melania – The First Lady" – so lautet das Interview, das Melania Trump auf ihrer ersten Solo-Auslandsreise nach Afrika gegeben hat. Dabei stellte sie sich – ganz ohne ihren Ehemann Donald Trump – den zum Teil recht brisanten Fragen des ABC News-Chefkorrespondenten Tom Llamas. Ein veröffentlichter Teaser für das Interview gibt einen Einblick, welche Themen angesprochen wurden. Die Antworten der First Lady werden jedoch noch nicht preisgegegeben, denn der Sender strahlt das Interview erst am Freitag aus.

Laut der Vorschau sollen im Rahmen des Interviews unter anderem der Status ihrer Ehe, die vermeintliche Untreue ihres Mannes und ihre Sicht auf die MeToo-Bewegung zur Sprache kommen. Zum Beispiel, ob die Frauen der MeToo-Bewegung Melania als ihre Unterstützerin bezeichnen können.