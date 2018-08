Wollte Melania mit diesem Outfit Donald Trump ärgern?

Am Montag eröffnete Melania Trump in Rockville, Maryland, eine Konferenz, bei der Internet-Mobbing im Fokus stand. Die First Lady sprach über die Vorteile und Nachteile sozialer Medien als Teil ihrer "Be Best"-Kampagne, mit der sie Kindern und Jugendlichen die Wichtigkeit von emotionaler, sozialer und körperlicher Gesundheit näherbringen möchte.

Bluse mit Message

Für den Termin in Rockville entschied sich die 48-Jährige für einen eleganten Look. Zum dunkelblauen Hosenanzug von Michael Kors kombinierte Melania eine pastellfarbene Pussy Bow-Bluse von Chloé.