hotgirlsummer: Das steckt hinter dem Social Media Trend

US-Sängerin Miley Cyrus ist bekannt für provokante Social Media Postings. Immer wieder sorgt sie mit lasziven Posen für Aufmerksamkeit. So auch am 26. Juli. An diesem Tag veröffentlichte sie auf Instagram ein Foto, das sie inur mit Unterwäsche bekleidet in aufreizender Pose zeigt. Sie kommentierte diesen Beitrag mit den Worten "Hot Girl Summer". Wieder eine klassische Sex-Sells Nummer?