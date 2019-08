Liam Hemsworth äußert sich zur Trennung von Miley

Er wollte Kinder, sie andere Frauen

Immer wieder erklärte die 26-Jährige dann in den letzten Monaten aber tatsächlich, sich von Frauen sexuell angezogen zu fühlen, obwohl sie in einer Hetero-Beziehung lebe. Und ein Heimchen am Herd wolle sie ohnehin keinesfalls sein, nur weil sie jetzt verheiratet ist. Hemsworth habe sich US-Gazetten zufolge jedoch eine Familie gewünscht und einen gemeinsamen festen Wohnsitz - so wie es Bruder Chris Hemsworth skandalfrei vormacht.

Jetzt geht das einstige Teenie-Paar jedenfalls getrennte Wege, wie Mileys Management dem People Magazin bestätigte. Sie hätten sich in verschiedene Richtungen entwickelt, wollen aber "engagierte Eltern" für ihre Tiere sein.