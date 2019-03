Miley Cyrus spricht über erste lesbische Erfahrung

Für sie waren die Jahre als pansexueller Teenager jedoch nicht einfach. Es sei schwierig gewesen, in ihrer Heimatstadt Nashville, Tennessee, akzeptiert zu werden, da "niemand meine Sexualität verstehen konnte."

2016 hatte Miley Cyrus gegenüber Variety schon einmal über ihre damaligen Probleme gesprochen: "Ich wuchs in einer sehr religiösen Familie in den Südstaaten auf. Das Universum hat mir immer die Kraft gegeben, zu wissen, dass alles gut wird. Selbst zu einer Zeit, als meine Eltern es nicht verstanden haben. Ich habe einfach gefühlt, dass sie es eines Tages werden. Mein ganzes Leben lang habe ich mein Geschlecht und meine eigene Sexualität nicht verstanden. Ich habe das Wort 'bisexuell' immer gehasst, weil es selbst mich in eine Schublade steckt. Ich denke über jemanden nie, dass er ein Junge oder sie ein Mädchen ist."

Sie selbst habe sich bereits zu ihrer Zeit als " Hannah Montana" bei Disney für ihre homosexuellen Freunde eingesetzt, verriet sie nun.

"Ich hatte diese Beziehung. Und ich war eines der wenigen Kinder bei Disney, die offen ausgesprochen haben, dass sie alle ihre schwulen Freunde unterstützt. Niemand wollte das wirklich zugeben, also war es mir wirklich wichtig, herauszufinden was mir wichtig ist", sagte Cyrus.

Seit Weihnachten ist Miley Cyrus mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet. Sie wolle sich aber nach wie vor sexuell nicht festlegen, wie sie kürzlich erklärte: "Wenn wir ganz ehrlich sind, definieren wir ganz neu, wie es aussehen kann, wenn eine Queer wie ich in einer heterosexuellen Beziehung ist. Ein großer Teil meines Stolzes und meiner Identität kommt daher, dass ich queer bin."