Miley Cyrus: Pansexuell in einer heterosexuellen Ehe

Schwarz-weiße Geschlechterrollen seien laut Cyrus aus der Mode gekommen. "Was ich predige, ist, dass sich Menschen in Menschen verlieben, nicht in Geschlechter, nicht ins Aussehen, in nichts sonst. Das, worin ich mich verliebe, existiert auf einem fast schon spirituellen Level. Es hat nichts mit Sexualität zu tun. Beziehungen und Partnerschaften in einer neuen Generation, ich denke nicht, dass sie so viel mit Sexualität oder Geschlechtern zu tun haben."

Sex generell sei lediglich ein Teilaspekt einer Beziehung, betonte Cyrus. Das Geschlecht sei "fast schon unwichtig."