Schwangerschaftsgerüchte um Miley Cyrus: "Lasst mich in Ruhe"

Sie antwortete in Anspielung auf das Rekord-Ei, das Kylie Jenners Foto von Tochter Stormi als beliebtestes Instagram-Bild aller Zeiten übertraf. Cyrus schrieb dort: "Ich bin nicht "Egg-xpecting" (in Erwartung), aber es ist "Egg-celent" (exzellent) zu hören, dass alle sich so für uns freuen... wir freuen uns auch für uns".

Die Sängerin fuhrt fort: "Könnt ihr mich jetzt alle in Ruhe lassen und wieder ein Ei anstarren."