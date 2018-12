"Santa Baby": Weihnachtsklassiker wird dank Miley Cyrus feministisch

Besungen wir darin nämlich, was man einem "awfully good girl" zu Weihnachten schenkt. Nämlich: Schmuck, Geld, ein Auto und einen Pelzmantel. Der Pelz ist für die 26-Jährige so oder so tabu: "Ich bin Veganerin", brüllt sie Fallon empört ins Gesicht.

Doch auch mit dem antiquierten Frauenbild hat die junge Frau ein Problem. Wie auch mit den sexuellen Gefälligkeiten, die die weibliche Stimme dem Weihnachtsmann im Lied subtil verspricht.

Grund genug, den Klassiker kurzerhand umzudichten.

Gendergerechtigkeit statt Geschenke

Und so singt Cyrus im folgenden Weihnachts-Sketch über Lohnungleichheit ("Was Frauen wirklich wollen, ist das gleiche Gehalt"), sexuelle Belästigung ("Ich hätte gerne, dass ich in der Arbeit nicht begrapscht werde"), #MeToo und Mansplaining ("Unterbrich mich nicht beim Reden").

Fallon bringt das ganz schön aus dem Konzept. Dieser wollte Cyrus ursprünglich alle ihre Wünsche erfüllen. Ganz so leicht geht das nach dem feministischen Update allerdings nicht mehr.

Zum Ende werden versöhnliche Töne angeschlagen. Und auch wenn der Gag natürlich geplant war, steckt hinter den Lachern doch jede Menge Gesellschaftskritik.