Wie Feminismus zum Verkaufsschlager wurde

Das Bild von Feministinnen als frustrierte Furien in lila Latzhosen, die Faust geballt und mit Haaren auf den Zähnen ist im Jahr 2016 endgültig passé. Denn Feminismus gilt plötzlich als angesagt. Diese Entwicklung, die mit dem Outing diverser Prominenter als Feministinnen begann, gipfelte in diesem Jahr unter anderem darin, dass bei der vergangenen Dior-Schau Models in T-Shirts mit der Aufschrift "We Should All Be Feminists" über den Laufsteg liefen. Monki, ein Tochterunternehmen der H&M-Gruppe, bringt mit einem "Monkifesto" Botschaften wie "Periods are cool" an die Frau, um sie letztlich dazu zu animieren, ihre Kleidung dort zu kaufen.

Man könnte vor lauter Coolness und käuflich erwerblicher Produkte beinahe vergessen, dass Feminismus eine politische Bewegung ist, die seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung kämpft. Ähnliches beobachtet auch Andi Zeisler, die sich als Journalistin und Mitbegründerin des US-amerikanischen Bitch Magazin seit über 20 Jahren mit Feminismus und Popkultur auseinandersetzt. Im Interview mit kurier.at erklärt Zeisler, warum Feminismus im Kern weder sexy noch lustig ist, Prominente der Verbreitung von Feminismus aber trotzdem Vorschub leisten können.

kurier.at: Ihr jüngst erschienenes Buch heißt "We Were Feminists Once: From Riot Grrrl to CoverGirl®, the Buying and Selling of a Political Movement". Inwieweit steht der Feminismus als politische Bewegung vor dem Ausverkauf?

Andi Zeisler: Seit es feministische Bewegungen gibt, hat es immer auch Industrien gegeben, hauptsächlich aus dem Umfeld von Werbung und Marketing, die von diesen profitieren. Weil man Geld mit ihnen machen kann. Je bedeutender die feministischen Debatten wurden, desto stärker wurde versucht, sie dafür zu nutzen, uns Dinge zu verkaufen. Und wenn ich sage uns, meine ich damit hauptsächlich Frauen.

In dem Buch beschreiben Sie, wie diese Entwicklung zu einem "Marktplatz-Feminismus" geführt hat. Was meinen Sie damit konkret?

Die Idee dahinter ist, dass das Kaufen von Dingen als ermächtigende Entscheidung präsentiert wird. Dafür müssen die Produkte den Anschein erwecken, cool oder feministisch zu sein oder zumindest etwas für Frauen zu tun.

Darum gibt es jetzt einen Haufen lächerliches Zeug, das als feministisch vermarktet wird, weil das im Moment eben angesagt ist. Vor zehn oder zwanzig Jahren wären diese Produkte eher dahingehend vermarktet worden, indem sie an die Unsicherheit oder die Eitelkeit von Frauen appellieren. Jetzt sprechen sie eher die Macht von Frauen an oder suggerieren, dass sie das Frausein feiern.