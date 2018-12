Mansplaining-Grafik zeigt, wann Männer Frauen die Welt erklären

Ein weiteres Phänomen, das vor allem im Arbeitsalltag für viele Frauen zum Problem werden kann, ist das so genannte "Manterrupting" also wenn Männer Frauen unterbrechen oder nicht ausreden lassen. Dass dieses Teil unseres Alltags ist, zeigt beispielsweise eine US-amerikanische Studie, die an der George Washington University durchgeführt und im Jahr 2014 im Journal of Language and Social Psychology veröffentlicht wurde. Die Haupterkenntnis dieser lautet, dass sowohl Männer als auch Frauen andere Frauen im Gespräch häufiger unterbrechen als Männer (mehr dazu hier).