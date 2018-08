Frau wird Mansplaining-Beispiel gemansplaint

Er fragte sie, ob sie wisse, was der französische Ausdruck bedeute. Sie antwortete daraufhin: "Ich weiß nicht was." Er sagte daraufhin, es ihr erklären zu wollen. Es würde in etwa so viel wie ein "spezielles Etwas" bedeuten, die wortwörtliche Übersetzung wisse er aber nicht. Der Mann schien gänzlich unbeeindruckt davon, dass ihm Dromgoole die wortwörtliche Übersetzung schon geliefert hatte.

Als Antwort auf ihren Tweet, in dem sie die Geschichte erzählte, fühlte sich ein Nutzer dazu berufen, hervorzuheben, dass die wortwörtliche Übersetzung "Ich weiß nicht was" lautet. Es folgten weitere Wortspenden, in denen der Begriff Mansplaining massiv dafür kritisiert wurde, Männern gegenüber diskriminierend zu sein.