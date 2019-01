Like-Rekord: Dieses braune Ei ist beliebter als Kylie Jenner

Wer steckt hinter "world_record_egg"?

Der unbekannte Besitzer des Accounts "world_record_egg" ("Weltrekord-Ei") hatte das Konto erst Anfang Jänner kreiert, um mit dem Foto möglichst viele Klicks zu erzielen. "Lasst uns zusammen einen Weltrekord aufstellen mit dem meistgelikten Eintrag auf Instagram."

Beim Online-Magazin Buzzfeed gab sich der neue Weltrekordhalter als "Henrietta" aus, ein Huhn aus der britischen Provinz. "Ich habe das als Wettbewerb begriffen. Es war nichts Persönliches", erklärte der Nutzer dem Magazin auf schriftliche Anfrage.

"Nimm das kleines Ei"

Dass Kylie Jenner ihren Rekord abtreten musste, wird im Netz jedenfalls gefeiert. Um der US-Amerikanerin unter die Nase zu reiben, dass sie entthront wurde, posteten und posten zahlreiche User Ei-Emojis unter das Bild.

Und Jenner? Die nimmt die Sache tatsächlich nur mäßig gelassen: In der Nacht von Sonntag auf Montag teilte sie ein Video auf Instagram, in dem sie ein rohes Ei auf dem heißen Asphalt aufschlägt. Die Bildunterschrift "Take this little egg" ("Nimm das kleines Ei") lässt wenig Spielraum für Interpretationen.