900 Mio. Dollar Vermögen: Wie Kylie Jenner ihr Imperium aufbaute

"Die sozialen Medien sind eine hervorragende Plattform. Ich habe so einen einfachen Zugriff zu meinen Fans und Kunden", erzählte Jenner im Interview mit Forbes.

Kylie Jenner ist die Tochter von Kris und Caitlyn Jenner und spielt seit Jahren in der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" mit. Wie die meisten ihrer Familienmitglieder ist sie in Online-Netzwerken sehr aktiv. Millionen Nutzer folgen ihr allein auf Twitter und Instagram.