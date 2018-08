pointlesspackaging: Hashtag verdeutlicht Verpackungswahnsinn

Von der Banane bis hin zu in Scheiben geschnittene Tomaten – heute werden viele Lebensmittel unnötig in Plastik verpackt, was Konsumenten nicht selten erzürnt. Auf dem Instagram-Account "Pointless Packaging" werden jetzt Beispiele von in Plastik verpackten Lebensmittel gezeigt, die besonders skurril sind.