EU bläst zum Kampf gegen den Plastik-Müll

Der Praxistest startet im September: Dann will die Fast -Food-Kette McDonald’s in ihren Filialen in den belgischen Städten Brüssel und Namur versuchsweise die Plastik-Trinkhalme abschaffen. Schritt für Schritt sollen die Halme, die nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden, aus dem Sortiment verschwinden. Was die Kunden erhalten, sind Halme aus Papier. 50 Millionen Kunden hat McDonald’s jährlich in Belgien. Wie gewaltig die Mülleinsparung allein durch das Weglassen von Plastikhalmen ist, liegt auf der Hand.

Mit diesem Versuch setzt die US-Kette einen ersten Schritt auf einem Pfad, den die EU-Kommission für die ganze EU verwirklicht sehen möchte: Bis 2030 sollen alle Plastikverpackungen wiederverwertbar oder recyclefähig sein. Und: Eine ganze Serie von Plastikartikeln, die nur einmal verwendet und dann weggeworfen werden, soll ganz verboten werden. Darunter sind jene zehn Produkte, die am häufigsten als Müll an Europas Stränden oder im Meer gefunden werden: Angefangen von Wattestäbchen über Plastikgeschirr, Halterungen für Luftballons, Rührstäbchen und vieles mehr. Sie allein machen mehr als zwei Drittel aller Plastikabfälle in den Meeren aus.

„Wir werden einige dieser Artikel aus den Regalen verbannen und sie durch sauberere Alternativen ersetzen“, betonte EU-Vizepräsident Frans Timmermans am Montag in Brüssel. Europaweit fallen derzeit jährlich 26 Millionen Tonnen an Plastik- und Kunststoffmüll an. Nicht einmal ein Drittel davon wird wiederverwertet, 70 Prozent landen auf Deponien oder in der Umwelt.

Bei den meisten EU-Bürgern rennt die Kommission mit ihrer gestern präsentierten Richtlinie durchaus offene Türen ein: 94 Prozent der Europäer wünschen sich laut Umfragen, dass Industrie und Handel weniger Plastik als Verpackungsmaterial einsetzen. Und 61 Prozent der europäischen Konsumenten wären darüber hinaus bereit, für Mehrweg-Plastikartikel auch mehr zu bezahlen.