Gala der Menschlichkeit: "Ich wollte auch etwas zurückgeben"

Der Anfang in der österreichischen Hauptstadt sei für ihn zunächst gewöhnungsbedürftig gewesen. „Das Wien von damals war wie ein Museum. Ruhig, kaum Menschen auf den Straßen, am Sonntag überhaupt komplett ausgestorben“, sagt Batur mit einem Lächeln. Auch sei er erst in Wien zum „Türken“ geworden. „Ich hätte mich in der Türkei selbst nicht mal als Türke bezeichnet. Und dann kam ich nach Wien und war nur mehr der Türke. Und auf einmal war ich in der Situation, die Türkei zu verteidigen, Vorurteile aus dem Weg zu räumen“, erzählt der 48-Jährige.