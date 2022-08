Gala der Menschlichkeit: Die ersten Nominierten

Wer kennt sie nicht - die stillen Heldinnen und Helden des Alltags, die für andere ihr wertvollstes Gut geben – ihre Zeit! Ganz normale Menschen, die am Wochenende einsame Personen im Altersheim besuchen, Flüchtlinge in ihrer Not unterstützen, oder freiwillig in Katastrophengebieten helfen. Unentwegt, uneigennützig, meist auch unentgeltlich.

Das KURIER-Medienhaus möchte gemeinsam mit dem Roten Kreuz und anderen namhaften Partnern bei der "Gala der Menschlichkeit" am 10. November all jene auszeichnen, die sich tagtäglich uneigennützig für andere einsetzen.