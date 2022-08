Gala der Menschlichkeit

Zu Gunsten des KURIER Lernhauses veranstalten der KURIER gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz, Sabine Wiedenhofer und Matthias Euler-Rolle ein Benefizevent.

Ausgezeichnet werden Personen, die sich völlig freiwillig in den Dienst für andere stellen.

Es können nur Einzelpersonen nominiert werden; Vereine und Projekte sind ausgeschlossen.

Die Entscheidung wird von einer Promi-Jury getroffen; in einer Gala am 10.11.2022 werden die von Frau Sabine Wiedenhofer designten Awards an die Gewinnerinnen und Gewinner überreicht.

Für diese Aktion werden alle bis spätestens 09.10.2022 (Zeitraum beginnt mit 14.08.2022) eingelangten Online-Mitteilungen mit den nötigen Mindestangaben berücksichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind Verbraucher (im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes) ab 18 Jahren mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in Österreich, ausgenommen Mitarbeiter (und deren Angehörige) des Veranstalters und jeweils verbundener Unternehmen sowie des Kooperationspartners und jeweils verbundenen Unternehmen.

Teilnehmen können nur jene, die sämtliche Personenangaben wahrheitsgetreu ausfüllen, da nur namentlich bekannte Teilnehmer prämiert werden können. Sollten die Angaben nicht der Wahrheit entsprechen oder sonst wie gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen werden, kann ein Ausschluss aus dem Bewerb erfolgen. Der jederzeitige Abbruch vorliegender Aktion, insb. wegen technischer oder rechtlicher Probleme, bleibt vorbehalten.

Pro Tag und Person kann eine Stimme verteilt werden. KURIER behält sich das Recht vor, einzelne TeilnehmerInnen zB wegen Übermittlung falscher Daten, bei Verletzung von Rechten Dritter sowie aufgrund von Manipulationsverdacht von der Umfrage auszuschließen. Wir bitten deshalb alle TeilnehmerInnen um Fairness.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Datenübertragungsdefekte bei der Teilnahme.

Allgemein:

Veranstalter sowie alleiniger Datenschutz-Verantwortlicher im Sinn der EU-DSGVO ist die KURIER RedaktionsgmbH & Co. KG.

Hinweise zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Teilnehmerdaten lediglich für die Dauer des Votings speichern. Nach Beendigung des Votings werden Ihre Daten bis spätestens 10.12.2022 gelöscht.

Die Daten der Teilnehmer werden vom Veranstalter entsprechend unserer Datenschutzerklärung zur Abwicklung des Votings und allenfalls zu Zwecken der redaktionellen Berichterstattung, der Direktwerbung sowie zur allfälligen Auswertung des persönlichen Verhaltens und der Interessen zum Zweck effizienter Direktmarketingmaßnahmen erfasst und ver­arbeitet. Der Datenverarbeitung zur Direktwerbung und Verhaltens-/Interessensbewertung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

Zur Abwicklung des Votings kann die Weitergabe der Daten der Teil­nehmer an Partner des Veranstalters, der diese Daten ausschließlich zu diesem Zweck verwendet, erforderlich sein. An sonstige Dritte (Verantwortliche) werden die Daten der Teilnehmer ohne deren Einwilligung jedenfalls nicht weitergegeben.

Wir weisen auf Ihr Recht auf Löschung, Richtigstellung, Auskunft, Widerruf und Widerspruch sowie auf Ihre Beschwerdemöglichkeit bei der Datenschutzbehörde hin.

Unsere Datenschutzerklärung ist abrufbar unter https://kurier.at/datenschutz

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiere diese.