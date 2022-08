Gala der Menschlichkeit: Das Lächeln der Straße

Jene, die sich mit dem Schreiben schwerer tun, lädt sie ein, Stichwörter, die ihnen selbst wichtig sind, wie auf einem Einkaufszettel zu notieren. Oder aber sie erzählen ihre Story mündlich. Dann helfen die Redakteurin Jenny Legenstein und die Sozialarbeiterin Sylvia Galosi immer sehr gerne beim Übertragen auf das Papier.

Manchmal legt der Andi seinen Schreibstift weg, und seufzt: "Wow, das hat jetzt so richtig Spaß gemacht." Es ist auch ein Indiz für die gute Stimmung in diesem niederschwellig angelegten Kunstprojekt, dass alles, was hier produziert wird, auch unbedingt vorgelesen werden will.

Für Brigitta Höpler, die selbst täglich schreibt, zählt dieses Vorlesen mit zu den schönsten Momenten: "Weil dann die eigene Freude in der Gruppe geteilt wird und zur gemeinsamen Freude wird."

Wichtig, weiß sie, sei die gegenseitige Wertschätzung, die Menschen unterhalb der Armutsgrenze in ihrem Alltag oft genug verwehrt bleibt. Gerne wird in der Gruppe bei Kaffee und Kuchen und Obst auch gelacht. Anerkennend merkt die Schreibpädagogin an: "Ich mag auch diesen unglaublich trockenen Humor."