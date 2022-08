Gala der Menschlichkeit: Kleine Kinder und ihre großen Heldinnen

Shirin Temper hat Soziale Arbeit studiert, um dann ihre ersten Berufserfahrungen in Einrichtungen unter anderem für Flüchtlinge und für Wohnungslose zu sammeln. Die Vorbereitung bei „Teach for Austria“, einer NGO, die zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen möchte, sei gut und sehr intensiv gewesen, betont sie. „Dennoch war ich in der Arbeit mit Kindern noch einmal mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert.“

Das permanente Suchen nach Lösungen, um die sich ihre Kolleginnen hier Tag für Tag aufs Neue bemühen, beeindruckt sie: „Wie gut sie auf die immer neuen Situationen reagieren, wie sie aus jeder noch so schwierigen Aufgabe das Beste rausholen wollen, wie sie als Team agieren, wie sie auch mich aufgenommen und an ihren Erfahrungen teilhaben lassen, das ist in der Tat schon außergewöhnlich.“

Im hundert Jahre alten Kindergarten stoßen Kinder wie Erwachsene bald einmal an dessen bauliche Grenzen. Daher geht es gemeinsam so oft wie möglich in die nahe gelegenen Erholungsgebiete des 10. Gemeindebezirks.

Und wenn dort die Kinder mit leuchtenden Augen wilde Brombeeren kosten oder die Punkte eines Marienkäfers zu zählen beginnen, dann ist für alle etwas gewonnen. Auch für die Eltern, die sich am nächsten Tag erkundigen, wo denn genau in Favoriten diese zauberhaften Früchte reifen.