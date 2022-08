Gala der Menschlichkeit: Die Zwei von der Bank

„Etwas Sinnvolles“

Herr März führt an einem Freitagvormittag fünf, sechs längere „Jahresgespräche“ – Frau März hat zeitgleich zehn „Tagesgeschäft-Kontakte“.

Bereut hätten sie die neue Herausforderung noch nie. Betonen die beiden, bevor sie gegen 13 Uhr ihre Arbeitsplätze räumen, damit andere weitertun können. „Es gibt viel mehr Menschen, die Unterstützung benötigen, als ich anfangs gedacht habe“, gibt die ehemalige Betreuerin von Großkunden zu. „Aus diesem Grund habe ich hier wirklich das Gefühl, dass ich etwas Sinnvolles mache.“

Ihr Mann erzählt ebenso offen: „Mich hat von Anfang an das hohe Maß an Dankbarkeit beeindruckt. Oft ist das bereits bei Kontoeröffnungen zu erkennen.“ Sein Ehrenamt erlaubt ihm Einblicke in eine bisher unbekannte Lebenswelt. Armut kannte Michael März zuvor nicht so nah, so unvermittelt: „Ganz ehrlich, ich habe damit gerechnet, dass die Leute aufgebrachter zu uns reinkommen werden.“

Auch habe sich sein Bild von Wohnungslosen zuletzt relativiert: „Es gibt Kunden, denen sieht man ihre Armut auf den ersten Blick nicht an. Einige gehen ja sogar einer geregelten Arbeit nach.“