Gala der Menschlichkeit: Der spezielle Rapid-Trainer

Jürgen Kerber erzählt gerne über seine Arbeit bei den Wiener Grün-Weißen. Er ist der Cheftrainer einer der wichtigsten Mannschaften des Traditionsvereins (die U 18) und der Cheftrainer des weit über Hütteldorf und die Leopoldstadt hinaus respektierten „special needs“-Teams.

„Wir waren die Ersten in Österreich, die in Kooperation mit dem Wiener Behindertensportverband ein Team aufgebaut haben“, freut sich Jürgen Kerber. Das war 2014. Der damalige General Manager gab nach einer Visite beim FC Liverpool mit viel Leidenschaft den Anstoß für das soziale Engagement in Wien.