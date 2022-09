Gala der Menschlichkeit: Schachmatt der Spaltung

„Das ist schön“, freut sich Kineke Mulder. Seit sieben Jahren schon organisiert sie Schach-Begegnungen im öffentlichen Raum. Sie rechnet, dass sie bis dato 250 solcher Events organisiert hat. Doch bei dieser Großzügigkeit ist ihr dringend zu misstrauen. Man darf davon ausgehen, dass es ein paar mehr waren.

Mit Ausnahme der regelmäßigen Veranstaltungen in der Hauptbücherei Wien wird ihr für ihren Einsatz in etwa so gedankt: Der grüne Bezirksvorsteher schaut kurz vorbei, klopft ihr auch heute Abend auf die Schulter, doch wenn es dann um eine kleine konkrete Hilfe geht, muss er schnell weiter. Und da reden wir noch nicht einmal von einem Mini-Honorar für diese Friedensstifterin.

Das Besondere daran: Kineke Mulder, die nicht in Saus und Braus lebt, beklagt sich nicht. Sie weiß längst, wie der Hase in Wien läuft. Sie freut sich lieber über die Freundschaften, die sie entstehen sah. Etwa jene: „Das Mädchen aus Döbling und der Bursch aus Favoriten, beide 16. Sie aus einem Gymnasium, er aus einer Mittelschule. Die hätten sich nie im Leben kennengelernt. Doch hier am Tisch haben sie am Ende ihre Telefonnummern ausgetauscht.“